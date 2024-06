Ex-namorado de Lucas Souza expõe agressão do ex-Fazenda

Lucas Souza está envolvido em mais uma polêmica, após ser acusado de agressão física pelo seu ex-companheiro Laéllyo Mesquita. A denúncia foi feita através das redes sociais, onde o rapaz publicou fotos com o rosto ensanguentado.

O ex-marido de Jojo Todynho se relacionou com Laéllyo durante seis meses e revelou na madrugada desta quinta-feira (20): "Fiz uma denuncia para poder fazer uma queixa contra isso. A única coisa que eu esperava era um posicionamento. Cheguei a falar com ele, mas não obtive retorno. Aguardem as próximas semanas porque quem vai falar a verdade, vai soltar tudo, sou eu”.

Contudo, a jornalista Fábia Oliveira conversou com o ex-companheiro de Lucas Souza, que revelou ter levado um soco no rosto, em março de 2023, durante a gravação do DVD de Mari Fernandez, em São Paulo.

No bate-papo, Laéllyo declarou: “A agressão foi no show da Mari Fernandez [feita] pelo amigo do Lucas, por culpa dele [Lucas Souza] que fingiu que eu era um cara que estava sufocando ele como fã”. "Lucas chegou antes, entrou com um amigo e foi para um camarote. Eu tinha pedido pra ele descer, pra conversar comigo, mas ele subiu direto. Eu falei: ‘desce pra falar comigo ou eu vou expor suas fotos’ e ele desceu. A gente foi para o banheiro e o amigo dele foi também. A gente começou a conversar, discutir e o cara me bateu”.

Entretanto, o ex-companheiro de Lucas ainda acrescentou: “Eu fui pro hotel, liguei pro Kaio (amigo do Lucas que está na Grande Conquista) pra contar e Lucas foi pro hotel atrás de mim, mas eu não deixei ele subir. Liguei pra Cariúcha e ela disse que ia chamar a polícia”.