Marido de Cléo Pires é internado em estado grave após acidente

Leandro D’Lucca, marido de Cleo Pires precisou ser internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, após sofrer uma queda enquanto andava de skate com o filho, no último final de semana. O influenciador bateu a cabeça no chão.

Segundo o jornalista Leo Dias, o empresário estava em um momento de lazer com o filho, quando caiu. Leandro precisou ser levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde foi diagnosticado com um sangramento no cérebro.

Contudo, apesar do quadro de saúde ser delicado, Leandro já está estável e foi levado para um quarto do hospital. Os médicos acreditam que se tudo correr bem, o empresário pode receber alta até a próxima semana.

Entretanto, a notícia deixou fãs preocupados, já que ainda não foi divulgada nenhuma informação oficial. "Gente, não é possível que este rapaz vai falecer". "Deus tenha misericórdia desse rapaz". "Meus Deus! Quantas tragédias em tão poucos dias".

Vale lembrar que Cleo Pires e Leandro são casados desde julho de 2021. O empresário tem um filho de dez anos de idade, fruto de um relacionamento anterior. No entanto, a criança parece ter um bom relacionamento com a atriz.