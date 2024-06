Noivos e convidados surgem pelados em cerimônia de casamento e chocam a web

Luiza Marcato e Máximo García, criadores de conteúdo adulto, deram o que falar ao inovarem na cerimônia de casamento. O casal selou a união em São Paulo de forma inusitada: sem roupa e com todos os demais convidados também pelados.



Contudo, apesar do evento ser considerado ousado para alguns internautas, a cerimônia contou com o protocolo padrão, como a troca de aliança, os votos, jantar e até mesmo pregação. Luiza e o marido são conhecidos por criarem conteúdos para as plataformas OnlyFans e na Privacy.

Além disso, o casamento contou com a presença de outros profissionais do ramo, que também estavam da forma que vieram ao mundo, se é que vocês me entendem. A Miss Bumbum Larissa Sumpani, que é capa da "Playboy África", foi uma das madrinhas do casal. Ela estava acompanhada do namorado, também criador de conteúdo adulto, Victor Prado. Além deles, estavam as modelos Paty de Paula, Rafaela Sumpani (com o namorado Pierre Thiecke) e Manuela Luísa.

Entretanto, apesar de inusitado, Máximo Garcia fez uma declaração sobre a festa: “É nosso estilo de vida, não tem por que fazer uma cerimônia tradicional, na igreja ou algo assim. Não é a nossa realidade. Nos conhecemos nesse meio adulto, é o nosso mundo”.

Já a noiva e também modelo, afirmou: “Foi tudo muito especial, no fim optamos por uma festa mais intimista, com pessoas que realmente são próximas. Não temos ciúmes, nos amamos e somos liberais. Estamos na melhor fase, felizes e juntos”, disse a Luiza.