Juiz nega indenização a escritor que processou Walcyr Carrasco

Walcyr Carrasco saiu vitorioso de um processo na Justiça contra o autor português Arlindo José de Freitas Ribeiro. O escritor tinha movido uma ação contra o global, por plagiar cenas da novela “a dona do pedaço”.



Segundo o jornalista Ancelmo Gois, o escritor Arlindo José tinha pedido uma indenização no valor de R$ 500 mil à Walcyr, na ação que também envolvia a TV Globo. Contudo, o autor não precisará pagar a multa.



Acontece que, o escritor acredita que a personagem Maria da Paz, da novela ‘a dona do pedaço’, foi plagiada do seu livro “Orient Express – sonhar não é proibido”. Isso porque sua obra também mostra história de perseguição, tragédia, e ainda a separação de casal que foi enganado sobre a morte do par e descoberta da gravidez.



Entretanto, a 14ª Câmara de Direito Privado manteve a decisão da 6ª Vara Empresarial, e julgou a acusação de plágio como improcedente no processo. Por essa razão, a indenização também não caberá nesse caso.



Além disso, o desembargador Adolpho Andrade Mello, responsável pela decisão, pontuou que as histórias configuram violação de direitos autorais e trata-se de apenas uma coincidência.



Adolpho Mello aponta que as circunstâncias da separação indesejada de um casal e seu posterior reencontro anos depois, não caracteriza violação a direitos autorais, por constituir simples coincidência de ideias muito utilizadas na literatura universal.

