Ana Maria Braga revela que processou a Record e explica motivo

"Acorda menino!" A apresentadora Ana Maria Braga contou detalhes da briga judicial contra a TV Record. A veterana, que prestou serviço na emissora do bispo Edir Macedo entre os anos de 1991-1999, revelou que cobranças sobre pendencias salariais teriam sido o estopim da sua demissão.

A irreverente apresentadora do programa "Mais Você", da rede Globo, não se intimidou com a situação. Na época, Ana disse que foi necessário enfrentar a direção da gigante rede de comunicação. "O bispo me mandou embora, mas fui feliz na Record", iniciou ela.

Sem dar 'nomes aos bois', Ana disse mais. "Eles me pagavam tudo bonitinho, cumpriam todas as coisas como eu cumpria com eles, mas chegou uma hora que tinha uma pendência e eu resolvi cobrar. Fui falar com o responsável, e acho que não era um bom dia da pessoa", acrescentou ela.

Na sequência, Ana foi convidada a se retirar do trabalho. "Era uma sexta-feira, cheguei lá e disse: 'Estou precisando do dinheiro, porque eu tenho um compromisso que assumi por conta disso e tal'. Ele me disse: 'Não vai dar. Se não estiver satisfeita, porta da rua é serventia da casa'", revelou ela.

Devido a falta de empatia da direção, Ana não baixou a cabeça e processou a casa. "Eu tinha responsabilidade de entrega com as pessoas, com as marcas, com tudo. Ele disse que não precisava e saí direto para o advogado. Fiquei desempregada e montei uma causa contra a Record. Ganhei dez anos depois, porque não tinha justificativa. No jurídico não era plausível", finalizou ela.

Passagem da apresentadora na Record

Ana Maria Braga foi contratada pela Record em 1993 para apresentar o extinto Note e Anote (1991-2005). Ela ficou sete anos na atração até ganhar um programa com seu próprio nome. A funcionária da Globo disse que não recebia salário fixo, porém fez um bom acordo com a emissora.