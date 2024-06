Ministério Público investiga Matteus por fraude em cota racial

Matteus Amaral está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, após ser acusado por internautas de fraudar o acesso ao vestibular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. Isso porque, para conquistar a vaga no curso de Engenharia Agrícola em 2014, o ex-BBB, se declarou preto para se beneficiar da Lei de Cotas.

Contudo, em nota enviada ao jornalista Gabriel Perline, o MPF diz: "O Ministério Público Federal (MPF) recebeu a representação (denúncia). O procedimento está em fase de análise preliminar das informações relatadas. Concluída essa etapa, o MPF definirá os próximos passos, o que pode signifi Correio Braziliense car a instauração de um inquérito, o arquivamento do caso ou outras medidas cabíveis".

Vale ressaltar que a denúncia foi feita inicialmente pelo ativista Antonio Isuperio, que atualmente trabalha em uma instituição internacional de Direitos Humanos, foi responsável por protocolar a denúncia e entregar ao MP. No documento, Antonio pede que investiguem a instituição de ensino e que Matteus seja preso.

Entretanto, o ex-brother se pronunciou recentemente e garantiu que foi um erro durante a matrícula. "A inscrição foi realizada por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento ou conhecimento prévio", disse.

No entanto, internautas resgataram uma publicação antiga de Matteus, feita no mesmo período em que ele ingressou na faculdade. No texto publicado, o ex-participante do BBB 24 escreve: "Matrícula da faculdade, agora é a hora".