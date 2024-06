Zeca Pagodinho manda real após ser cobrado por shows

"Deixa a vida me levar." O artista Zeca Pagodinho foi entrevistado pela apresentadora do SBT, Isabela Benito, no podcast "TáBenito". A conversa foi leve e bem descontraída, o pagodeiro revelou algumas exigências do seu público e divertiu os fãs, na última quinta-feira (20).

Questionado sobre as suas apresentações, Zeca contou que não passa mais de meia noite. "O público reclama né: 'Poxa você vai fazer show tarde'", iniciou o artista. "Eu só quero fazer show até nove e meia da noite. Passou disso eu não quero! Não dá para ficar fazendo show meia noite, uma hora da manhã", exclamou ele.

Na sequência, o artista explicou o real motivo: "O meu público das senhorinhas, dos senhorzinho também já não querem mais sair de casa. O mundo está muito violento", disse o artista que foi enaltecido pela apresentadora, na sequencia. "Você não tem idade, você é unânime, você é atemporal", indagou ela.

Além dos shows, o músico falou da família e uma possível aposentadoria. Ele disse que quer viver e poder curtir a vida ao lado dos seis netos, mas não pensa em se aposentar e nem pretende 'passar o bastão' a outro artista.

Vale lembrar que, antes de iniciar sua carreira artística, foi anotador de jogo de bicho e trabalhou, até 1981. Desde cedo, destacou-se nas rodas de samba que frequentava nos subúrbios do Rio de Janeiro onde apresentou suas primeiras rimas e sua voz rouca e reconhecida em todo o país.