Casais famosos com maiores diferenças de idade; Veja quem são

Inacreditável! A idade é apenas um detalhe quando se trata de amor, ainda mais no mundo dos famosos. A coluna Mariana Morais trouxe para você algumas celebridades com uma diferença de idade significativa em comparação ao companheiro.

Como no caso do ator José de Abreu (77) e a namorada Carol Junger (25), aqui o amor venceu a fama de mau hálito do artista, mas a diferença de idade não tem como passar despercebido. 51 anos de diferença, José e Carol enfrentaram muitas críticas no início do relacionamento.

Segundo a 'Rainha do Bumbum', não existe idade para ter um relacionamento, foi a frase que Gretchen (65) disse durante uma entrevista. Casada com o músico Esdras (52), o casal ama postar vídeos dançando e curtindo a vida de luxo mundo a fora, e parece não se importar com os julgamentos da web.

E não é só no mundo das celebridades que encontramos exemplos desses tipos de casais. No mundo da política, o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva (78) superou a ausência da falecida esposa, dona Marisa, com a atual primeira dama Janja (57). Ela é 21 anos mais nova que o político!

Contudo, na sua opinião, a diferença de idade faz diferença na vida do casal? Dentre esses e muitos outros exemplos separamos alguns artistas que ganharam destaque nas redes sociais. Veja no vídeo a seguir alguns casais famosos: