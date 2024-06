Luciano Huck defende Nathalia Dill após ataques por nota de Juliano Floss

Hablou! O apresentador Luciano Huck deixou um recado para os internautas que andam criticando um dos seus jurados do quadro "Super Dança dos Famosos, do programa "Domingão com Huck". Recentemente, a atriz Nathalia Dill recebeu inúmeros ataques nas redes sociais, após julgar a performance do dançarino Juliano Floss.

"Aqui no Domingão, todo mundo tem liberdade absoluta de expressão, de fala, de julgamento. E tem uma coisa que eu mais detesto no mundo é 'patrulha'. Em um mundo muito polarizado, quando você discorda de alguém parece que a pessoa é sua inimiga. Não! Você só não teve a mesma opinião que ela".

"Semana passada, a Nathalia Dill deu 9.9 para uma performance, do Juliano Floss, que eu adoro, mas ela está no direito dela. Eu fico muito incomodado quando esse tribunal sem noção da internet. Julgam as pessoas porque elas têm opinião."

"As pessoas têm que ter opinião. Então, eu quero deixar claro que aqui é um espaço aberto, as pessoas falam o que elas querem, elas mostram os seus interesses, as suas escolhas. Enfim, isso aqui é um palco com absolutas verdades", finalizou o apresentador.

Vale lembrar que, durante a acirrada competição, que foi ao ar no último domingo (16), a nota da artista contribuiu para que o dançarino fosse eliminado. No discurso, Nathalia avaliou e descreveu o erro que levou a pontuar a dupla com a nota 9.9.

Na ocasião, a web questionou o fato de alguns artistas da emissora serem beneficiados entre o clã global. "Injustiçado desde o início", comentou um internauta se referindo a Juliano. "Teve erro sim", comentou outro. "A Globo devia contratar profissionais que julguem de verdade os participantes", disparou outro usuário.