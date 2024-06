Afastamento entre Anitta e Gkay fica evidente em evento

O que rolou? No último domingo (23), a cantora Anitta compartilhou em seu perfil da rede social alguns cliques no desfile da Vogue World Paris, na França, mas outra brasileira também marcou presença no evento: Gessica, conhecida como Gkay.

Contudo, o que chamou a atenção dos internautas foi que a cantora e a influenciadora digital permaneceram afastadas uma da outra enquanto rolava o evento. Na web, alguns internautas levantaram hipóteses do que poderia ter acontecido entre as ex-amigas.

"Naquele tempo da treta da Gkay e do Fábio Porchat, Anitta ficou do lado dele", relembrou uma usuária. "Acho que começou quando a Anitta foi anunciada pra cantar na farofa e não foi... Daí, logo depois veio o cancelamento da Gkay e a Anitta se manifestou, mas não tomando partido dela só tentando relevar o lado do Fábio Porchat e Gkay. Desde então, não vi mais elas juntas", opinou outra internauta.

Vale lembrar que, em 2021, a funkeira estaria confirmada para ser atração na "Farofa da Gkey". Entretanto, os planos foram frustrados quando Anitta precisou desmarcar a participação na Farofa por questões de saúde.

Além disso, Ivete Sangalo estaria cotada para se apresentar no mesmo dia que Anitta, sendo que, ambas estariam "brigadas". Gkay ciente da desavença, teria planejado o encontro para atrair a imprensa. Anitta que não é boba, suspeitou da jogada de marketing da influenciadora. Desde então, a amizade ficou estremecida.