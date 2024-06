Aline Wirley esclarece briga com o Rouge, após climão vir à tona

Contou tudo! A vocalista, Aline Wirley, esclareceu a briga com as demais integrantes do grupo Rouge durante uma entrevista com a apresentadora Cissa Guimarães, no programa 'Sem Censura', da TV Brasil. O desentendimento rendeu na web, Aline chegou a sair do grupo formado pelas amigas no aplicativo do WhatsApp.

"Vira e mexe surgem umas oportunidades de trabalho, e temos esse grupo [no WhatsApp] para falar de determinadas coisas. Nesses últimos meses estávamos definindo um possível contrato, uma coisa muito bacana", iniciou ela.

Entretanto, Aline descreveu um possível descontentamento em relação às diferenças entre as demais artistas, o que teria motivado a sua saída do tal grupo virtual. "Quando falamos de grupo, não demoramos para tomar uma decisão."

"Eu fiquei muito brava, no final de semana, e fiz um texto e falei, gente olha eu sou muito melhor como pessoa física com vocês. Como Rouge eu acho melhor a gente falar individualmente, porque dentro desse grupo as coisas vão se confundindo e a gente não soma de verdade".

Na sequência, Aline saiu do grupo. Na ocasião, Karin Hills, colega de banda da cantora expôs a conversa na web, causando os famosos 'burburinhos' em torno do grupo. Questionada por Cissa se estava tudo bem entre elas, Aline respondeu: "Mais ou menos", dando a entender que a discórdia permanece.

Quem é Rouge

O Rouge surgiu no programa 'Popstars', em 2002. No reality show, cinco cantoras foram escolhidas para integrar uma 'girl band' no final da temporada. Entre 30 mil candidatas, Aline Wirley, Fantine Thó, Lu Andrade, Karin Hils e Li Martins foram as selecionadas. O sucesso foi tanto que no primeiro álbum a banda atingiu mais de 2 milhões de cópias vendidas no Brasil, se tornando o disco mais vendido de um grupo feminino na história do país.