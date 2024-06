Lucas Lima posta foto rara ao lado do filho e surpreende a web

Lucas Lima surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (24) após publicar uma foto ao lado do filho, Theo, de apenas 10 anos, para parabenizá-lo pelo aniversário. Acontece que Sandy e o músico, sempre foram muito cautelosos com a imagem do menino e por isso, não costumam divulgar fotos.

Contudo, Lucas compartilhou um registro ainda discreto, que mostra o filho apenas de costas e escreveu: "A responsabilidade de ajudar a guiar a alma mais linda que eu já conheci é, ao mesmo tempo, apavorante e inspiradora".

Em seguida, o texto continua: "Porque, quem tem filho sabe que a gente pode criar, educar, opinar, conduzir e influenciar muita coisa, mas tem coisas que vem deles, que são lá do fundinho e que são intocáveis. Talvez seja essa partezinha intangível que a gente chama de alma".

Além disso, o músico acrescenta: "E a dele é a alma mais linda que eu já conheci. Hoje, meu gurizinho faz 10 anos e eu não podia ter mais orgulho do ser humano que ele está se tornando, mesmo sabendo que tem parte muito pequena nossa ali, o mérito é todo dele".

Por fim, Lucas Lima aproveitou para homenagear também a ex-esposa, Sandy, e arrancou suspiros de fãs. "E obrigado, Sandy, por ser a melhor parceira de criação de um filho que alguém poderia sonhar". A cantora retribuiu: "O coração e a alma mais lindos do mundo… e você, o melhor parceiro nesse nosso maior e mais importante projeto de todos! Obrigada!".