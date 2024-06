Gabigol vive affair com ex-namorada de Fiuk

Gabigol e Thaisa Carvalho deram o que falar nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (24). O jogador e a ex-namorada de Fiuk deram ainda mais indícios de que estão vivendo uma affair, após uma postagem no Instagram.



Acontece que os dois publicaram no mesmo período do dia, uma foto no mesmo local e cenário, nas redes sociais. Eles registraram o pôr do sol de dentro do carro, próximo a uma praia, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Contudo, os rumores de que Gabigol e Thaisa estariam vivendo romance, não são de hoje. Os burburinhos começaram quando o cantor Jorginho Farias postou foto com a irmã do jogador, Dhiovanna Barbosa, e com Thaisa. Além disso, o qu comprometeu mais foi a legenda do registro: "irmã e cunhada".

Vale lembrar que Gabigol tem deixado alguns comentários em fotos da influenciadora que indicam piadas internas. Um episódio, por exemplo, foi quando o atleta comentou um emoji de aranha e teia, e Thaisa rebateu com emoji de risos e um coração pegando fogo.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "A irmã dele vira amiga de todas as namoradas dele"."Ih, vem ai uma nova namorada?" "Quando terminar com essa, vai querer ir atrás da Rafaella". "Já devem estar querendo assumir".

