Gretchen, ex-mulher de Chrystian, rompe silêncio sobre morte do cantor

Gretchen quebrou o silêncio e decidiu se pronunciar após a morte do cantor Crystian, seu ex-marido. O sertanejo faleceu na última quarta-feira (19), em decorrência de uma pneumonia. Os dois se casaram em 1981, mas decidiram se divorciar poucos meses depois.

Contudo, durante entrevista ao jornal Extra, a artista declarou, em relação às cobranças do público para que ela se manifestasse sobre o assunto. "Este era o momento da esposa atual dele. Eu não ia ficar aparecendo, querendo mídia".

Entretanto, Gretchen ainda acrescentou: "Eu fiz o que tinha que fazer: lamentei em off, mandei meus pêsames, falei com os familiares. As pessoas aproveitam. Eu já me acostumei, posso aparecer de várias formas, mas com morte, não gosto. Não era o momento".

Nas redes sociais, fãs escreveram: "Melhor pessoa. Soube respeitar mesmo sabendo que teve uma história familiar e não teria problema algum em falar". "Parabéns para Maria Odete. Soube respeitar o momento".

Vale lembrar que Chrystian já fez parte da dupla Chrystian e Ralf. O sertanejo faleceu aos 67 anos, após ficar internado em um hospital de São Paulo e deixou dois filhos, fruto do atual casamento, com a influenciadora Key Vieira.