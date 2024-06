Vaza suposto salário de Eliana na Globo; Veja quanto

Após repercutir a notícia da contratação da Eliana pela TV Globo, muito se especulou sobre o salário que a apresentadora passará a ganhar na nova casa. A artista deixou o SBT após quinze anos de trabalho e a partir do segundo semestre desse ano, irá estrear na plim-plim.

Segundo divulgado pelo jornalista André Romano, do "Observatório da TV", o contrato da apresentadora prevê um salário de R$ 450 mil, mas calma. Esse valor pode aumentar e muito com a chegada dos acréscimos publicitários, e o salário de Eliana poderá chegar a R$ 3 milhões mensais.

Vale lembrar que manhã desta quinta, a apresentadora publicou um vídeo em que aparece descendo as escadas com salto alto e em seguida, pega o novo crachá que dá acesso a emissora para sair de casa, como se estivesse a caminho do novo trabalho. Na legenda, ela escreve a música usada nas programações de final de ano TV: “Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou”.

Contudo, a estreia da apresentadora deve acontecer apenas no segundo semestre deste ano. Eliana será uma das participantes do Saia Justa, ao lado de Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado. Além disso, no próximo ano, a loira deve comandar o ‘The Masked Singer Brasil’.

Nas redes sociais, internautas comemoram: "Nem olhou pra trás kkkk". "Agora você vai me chamar de senhora! E é com a voz aveludada! Senhora". "Sucesso sempre! Merece muito". "Vai com tudo, maravilhosa". "O máximo do máximo! Felizona por você!"