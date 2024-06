Mítico detalha treta com Anitta e esclarece o motivo

O apresentador Thiago Marques, conhecido como Mítico, contou detalhes sobre a treta com a cantora Anitta, na última quinta-feira (27). Durante a transmissão do podcast PodPah, Mítico revelou que ficou chateado com a funkeira após ser chamado de fútil.

Entretanto, Thiago disse que não aguenta mais as pessoas questionarem o que teria dito à famosa. Na ocasião, o apresentador explicou que, na época, apenas elogiou o affair da brasileira com o ator Simone Susinna, mas a cantora não gostou do comentário.

"Outra coisa que eu quero falar, eu quero deixar registrado aqui que sempre volta essa polêmica da Anitta. Eu não aguento as pessoas me trombar na rua, até a minha mãe, 'o que você falou para a Anitta?'", exclamou o apresentador, aparentemente, alterado.

Para quem não acompanhou a história, durante a participação da famosa no PodPah, em 2023, a cantora relembrou o episódio com Mítico sem entrar em detalhes e disse: “Você me deu parabéns, por um assunto que eu não quero falar aqui agora. Você falou parabéns para mim, por uma coisa… eu falei: ‘Parabéns por isso?'”, relembrou ela do elogio dado por Mítico se referindo a Simone Susinna.

Na sequência, Anitta disparou: “Eu não gosto desse cara, esse cara é tão fútil, detestei você”. A frase foi o estopim para a treta que, aparentemente, perdura até os dias de hoje. Vale lembrar que, o relacionamento da cantora com o italiano durou cerca de dois meses.