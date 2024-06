Davi Brito é flagrado em momento íntimo com musa do Boi Garantido

Davi Brito deu o que falar nas redes sociais após ser flagrado abraçado, em clima de intimidade, com Tamires Assis, musa do Boi Garantido do Festival Folclórico de Parintins. O ex-BBB desembarcou em Manaus na última quinta-feira (27) para conhecer o festival pela primeira vez.



Segundo o jornalista Leo Dias, o influenciador e Tamires foram vistos aos beijos dentro do Camarote do evento. Contudo, a aproximação dos dois não é de hoje. Eles se aproximaram após o baiano flertar com a musa através das redes sociais. Isso porque Davi Brito deixou comentários em fotos da influenciadora.



No entanto, em uma publicação de Tamires, o campeão do 'BBB 24', escreveu: “Você é linda, não pelo seu corpo, mas, sim, pelo seu coração e vou conhecê-lo muito mais”. A musa do Boi Garantido não ficou para trás e retribuiu o xaveco: "Lindo do meu coração".



Nas redes sociais, internautas escreveram: "Esse enganou o Brasil com a conversa de 'Mani meu amor'. No final, acabou pegando uma mulher com o mesmo perfil da Isabelle, a irmãzinha dele". "No fundo, no fundo... ele queria é a Isa". "Ele mirou a Isabelle e acertou a cópia dela".



Além disso, outros ainda disseram: "Engraçado que, depois que saiu da casa, só pega padrão: branca, cabelo liso e magra. Alguém acreditou que ele amava a Mani? Gente, ele está solteiro, e está aproveitando o momento dele. Se a mulherada quer, está tudo ok, não está fazendo mal a ninguém".