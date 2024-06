Anitta vai lançar samba dedicado ao seu orixá

Anitta continua dando o que falar diante de tanto talento. A artista compôs o samba enredo para a Unidos da Tijuca e irá competir com outros compositores do mundo do samba. A letra faz homenagem ao seu orixá, Logun Edé.

A informação foi divulgada pelo jornalista Muka. Além disso, o samba, que já está disponível no Youtube, vai ser levado para avenida pela escola de samba em 2025. E vale ressaltar que a artista também cantou na gravação, viu?!

Contudo, a composição do samba contou com a parceria de Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau. Já como intérpretes, além da cantora, também participaram Igor Sorriso, Diego Nicolau, Tuninho Jr. e Rodrigo Tinoco.

Além disso, um trecho da letra diz: "Magia que desaguou na ribeira e fez o caçador se encantar. Sou eu, sou eu. Príncipe nascido desse grande amor, herdeiro da bravura e da beleza. É da minha natureza a dualidade e o fulgor, de tudo que aprendi, o todo que reuni, fez imbatível a força do meu axé, com brilho imenso, desafio o consenso, inquieto e intenso. Sou Logum Edé".

Nas redes sociais internautas escreveram: "Amo o afeto com que ela trata sua religião, o candomblé é lindo, sou da umbanda mas também acho linda a religião dela". "A vida é dela, a religião é dela então devemos respeitar".