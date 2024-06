Davi Brito posta vídeo com musa do Boi Garantido e internautas apontam affair

Davi Brito está dando o que falar após ser flagrado mais uma vez ao lado Tamires Assis, musa do Boi Garantido do Festival Folclórico de Parintins. O campeão do 'BBB 24' publicou um vídeo ao lado da influenciadora nas redes sociais e provocou os internautas.

No entanto, no storie publicado no Instagram, o baiano apareceu ao lado de Tamires e falou: "Estou com a minha… Não posso falar. Deusa de Itamaracá”. Não demorou muito para a internet ir a loucura e tentar descobrir se os dois estão vivendo um affair.

Internautas escreveram: "Não deu pra realizar o sonho de ser a cunhã, vai outra". "Não conseguiu pegar a Isabelle, tá tentando pegar uma igual". "Emocionado é ele ele, falava a mesma coisa até mais sobre a Mani, mas no dia seguinte vai dizer que estão apenas se conhecendo".

Vale lembrar que segundo o jornalista Leo Dias, o influenciador e Tamires foram vistos aos beijos dentro do Festival Folclórico de Parintins. Contudo, a aproximação dos dois não é de hoje. Eles se aproximaram após o baiano flertar com a musa através das redes sociais. Isso porque Davi Brito deixou comentários em fotos da influenciadora.

No entanto, em uma publicação de Tamires, o campeão do 'BBB 24', escreveu: “Você é linda, não pelo seu corpo, mas, sim, pelo seu coração e vou conhecê-lo muito mais”. A musa do Boi Garantido não ficou para trás e retribuiu o xaveco: "Lindo do meu coração".