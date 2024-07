Deolane tira satisfação após Fiuk insinuar romance: "biscoitagem"

Afinal o que rolou entre eles? A doutora Deolane surgiu nas redes sociais para tirar satisfação em público após o cantor Fiuk insinuar que viveu um romance com a advogada. Após a postagem, parece que a amizade entre os amigos de Carlinhos Maia ficou estremecida.

A conversa rolou pelo aplicativo do WhatsApp, Deolane chegou a questionar se Fiuk ficou chateado com algo: "Qual é amigo? Falei algo que te chateou na entrevista? Por que você está dando a entender que rolou algo? Agora sou eu que não estou te entendendo! Sempre falei de você com muito carinho", disse ela.

Na sequência, sem saber que a conversa seria gravada, o cantor respondeu. "Eu fui super generoso, super tranquilo. Eu criei um carinho por você, mas aí é fod* eu ficar nesse carinho sozinho. Mas daqui a pouco eu faço questão de postar de novo vou dizer que não aconteceu nada, se é isso que está te incomodando", disse ele.

Entretanto, Deolane rebateu as falas do ator. "Generoso com o que? Você não estava dando entrevista nenhuma, simplesmente pirou e começou a falar nos seus stories, não gostei, achei biscoitagem. Sempre te falei que sou mulher e não menina..."

Na ocasião, Fiuk surgiu nos stories aparentemente abalado e decepcionado com a exposição da conversa. O artista fez questão de afirmar que nunca expôs nada relacionado ao dois. Ele ainda frisou que sempre respeitou a amiga, e que a partir daquele momento começaria a expor a relação deles.



Fiuk insinua affair com Deolane

Após Deolane afirmar que não rolou nada com Fiuk, o cantor se pronunciou. "Todo mundo sabe! Eu também não vou fazer o papel de tirar a pose dela de menina má. Está tudo certo", respondeu o artista em seu perfil do Instagram.

A web reagiu e teve gente comprando a briga do filho do Fábio Júnior. "Ou seja, comeu porém não vai expor que ela mentiu, porém deixou bem claro tudo na sutileza. Gostei kkk habla mais", disparou um internauta. "Biscoitagem, antes de Deolane se tornar conhecida, o Fiuk já era filho do Fábio Júnior e ator nas telinhas da TV", comentou outro usuário.