Filha de Silvio Santos alfineta Eliana após saída do SBT

É fogo no parquinho! A filha do Silvio Santos, Daniela Beyruti, compartilhou uma matéria informando que o programa Domingo Legal teve mais audiência que Eliana em 2024. Os internautas consideraram a atitude da herdeira uma afronta à ex-funcionária do SBT.

Entretanto, Daniela surgiu nas redes sociais para se pronunciar: "Oh… encrenca. Povo ama uma encrenca. Só estou comemorando um domingo de sucesso. O título não foi meu e sim do NaTelinha…", comentou a famosa.

Vale ressaltar que, a relação da apresentadora Eliana com a família Abravanel sempre teve altos e baixos. Além dessa pequena demonstração de falta de empatia com a ex-colega de emissora, em 2015, Eliana passou por uma saia justa ao lado da apresentadora Patrícia Abravanel, irmã de Daniela Beyruti.

A beldade fez questão de demonstrar insatisfação com a presença da loira na casa. Patrícia chegou a dizer que Eliana roubou o seu quadro na TV durante o programa apresentado por Silvio Santos, "Não Erre a Letra".

"Eliana roubou o meu quadro, Eliana tá querendo entrar no seu programa, Eliana vem cheia de brilho. Sai daqui, Eliana! Chata!", disse ela, empurrando a loira. Eliana entrou na suposta brincadeira e devolveu a gentileza: "Patricia do céu.

????FAMOSOS: Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, postou uma matéria informando que o programa Domingo Legal teve mais audiência que Eliana em 2024. Internautas consideraram isso uma afronta à ex-funcionária do SBT. pic.twitter.com/2JTu32Bpld — CHOQUEI (@choquei) July 1, 2024