Filha de Maíra Cardi diz que cozinheiro tem "celular de pobre"

"Filho de peixe? Peixinho é!" A filha da coach Maíra Cardi e do ator Arthur Aguiar gerou polêmica na web durante uma conversa com um dos cozinheiros da influenciadora. A pequena de apenas 5 anos teria criticado o aparelho telefônico do profissional, que gravava a criança enquanto ela saboreava um prato de macarrão.

"Seu celular está verde! Celular de pobre, poderia ser mais bonito", disparou a pequena. Na sequência, a mini Maíra Cardi pegou um Iphone Pro Max e descreveu que aquele aparelho era mais bonito. O cozinheiro então, rebateu a menina pedindo um celular igual.

Entretanto, a mini Maíra negou o pedido do cozinheiro, piorando ainda mais a situação após mandar o profissional pedir para que a mãe comprasse. Na sequência, ele afirmou que a mãe teria morrido e estava no céu. Agora pasme, a criança rebateu e mandou o homem pedir aos céus um celular.

Vale ressaltar que, o diálogo foi desconfortante para quem estava ouvindo. O profissional sem reação, pediu para que Deus perdoasse a pequena, finalizando o vídeo em seguida. A web, que não tem filtro, disparou inúmeras críticas referente à criação da menina.

"Cuidou tanto da alimentação esqueceu da educação", comentou um usuário. "A árvore nós conhecemos pelos frutos olhem bem sua mãe", disse outro internauta. "Meu Deus, que criação essa criatura tá tendo?", disparou outro seguidor. Veja o vídeo a seguir: