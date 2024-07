Arthur Aguiar detona Maíra Cardi por fala preconceituosa da filha

De quem é a culpa? O campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, se pronunciou após a filha de apenas 5 anos repercutir negativamente na web. Após algumas falas polêmicas envolvendo o cozinheiro do ator, a criança e os pais foram massacrados nas redes sociais.

Entretanto, Arthur Aguiar reconheceu o erro da filha, e justificou a resposta dada ao profissional insinuando que Maíra Cardi teria sido a responsável pelas falas da menina. "Desculpa para quem se sentiu ofendido, apesar do Cleitom não ter se sentido dessa forma, peço desculpas a ele também", disse ele.

"Agora um outro ponto de reflexão, ela só falou isso porque ouviu alguém falando. Ou seja, ela reproduziu o que alguém falou. Ela não ia tirar isso da cabeça dela. Não tem necessidade desse ódio todo, parece que ela cometeu um crime", indagou o ator.

Além disso, o cozinheiro que é amigo próximo do ex-casal também se pronunciou e explicou que a relação com a pequena é baseada em deboche, mas tudo com muito respeito. Ele ainda criticou os internautas que tomaram as dores:

"Eu sei muito bem a relação que eu tenho com ela e com os pais, e como é divertido e como é debochada a nossa relação, como ela entra na minha onda e ela devolve para mim exatamente o que dou a ela. Mas é tudo com muito respeito. As pessoas se doeram por mim. Não tem nada do que estão fazendo por aí", soltou ele.

O que a criança disse?

"Seu celular está verde! Celular de pobre, poderia ser mais bonito", disparou a pequena. Na sequência, a mini Maíra Cardi pegou um Iphone Pro Max e descreveu que aquele aparelho era mais bonito. O cozinheiro então, rebateu a menina pedindo um celular igual.