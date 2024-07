Andressa Suita deixa filho dirigir carro de luxo e é detonada

Que perigo! A embaixatriz Andressa Suita compartilhou um vídeo polêmico nos stories do seu perfil no instagram. Nas imagens, o herdeiro mais velho de 7 anos aparece dirigindo um automóvel de luxo ao lado do irmão mais novo de 6 anos, que grita de entusiasmo pelo teto solar do veículo.

A modelo, que circulava por uma área privada da mansão onde mora com o sertanejo Gusttavo Lima, em Goiânia, postou o momento junto a uma descrição que dizia: "7 ou 18?", se referindo à idade do filho e à necessária pela lei para poder conduzir um automóvel.

Além disso, nenhum dos dois aparenta utilizar cinto de segurança e, num momento do vídeo, o mais novo chega a ficar em pé no assento e colocar a cabeça para fora do automóvel. Entretanto, a esposa do cantor sertanejo Gusttavo Lima ainda não se pronunciou sobre a polêmica.

Vale ressaltar que, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não permite que indivíduos com menos de 18 anos e que não tenham habilitação dirijam. Além disso, estabelece que apenas crianças maiores de 10 anos podem andar no banco da frente.

A web desaprovou a atitude da famosa. "Adoro a Andressa, mas achei totalmente irresponsável a atitude e pior ainda ela ainda postar", comentou um usuário. "As pessoas estão perdendo completamente a noção do que é criar um filho, seja milionário ou não", disparou um internauta. Veja o vídeo a seguir: