Cozinheiro rompe silêncio sobre polêmica com filha de Maíra Cardi

Cleitom Martins, cozinheiro de Arthur Aguiar, usou as redes sociais para se pronunciar após repercutir um vídeo em que gravou com a filha do ator e de Maíra Cardi. Na cena, Sophia estava comendo e quando vê o celular do funcionário, diz que o aparelho é de "pobre".

Contudo, apesar da polêmica, Cleiton saiu em defesa de Sophia. "Ontem eu não pude nem estar falando sobre o que saiu por aí, sobre a Sophia, sobre as coisinhas mal faladas de uma criança de 5 anos (de idade)", afirmou o cozinheiro.

Além disso, ele acrescentou: "Eu sei muito bem a relação que eu tenho com ela, com os pais, o quão é divertido, o quão é debochada a nossa relação, o quão ela entra na minha onda e ela devolve para mim exatamente o que eu dou a ela, que é deboche, implicância".

Entretanto, o cozinheiro ainda faz uma ponderação sobre as brincadeiras: "Mas com muito respeito, né?! E as pessoas se doeram por mim, sei lá, por uma classe. Então tudo bem, entendeu? Não tem nada disso que estão falando aí, vendendo aí, sensacionalizando, tipo, massacrando a criança, tentando atingir os pais".

Por fim, Cleitom Martins declarou: "Que cafona, cara!... Pelo amor de Deus! E aí, tipo, por que que não me botam lá cozinhando, entendeu? Vou trazer seguidores de qualidade, não gente que está aqui atrás de fofoca".

