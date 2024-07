Zilu fala pela primeira vez sobre reação à traição de Zezé di Camargo

Zilu Camargo quebrou o silêncio e abriu o jogo sobre a traição que sofreu enquanto era casada com Zezé Di Camargo, durante entrevista com Camila Monteiro, no podcast Café com Respostas. A influenciadora afirmou que se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando.

Contudo, no podcast, Zilu foi questionada por Camila: "Como você se sentiu quando descobriu que estava sendo traída?". Em seguida, ela então começa: "Acho que ali a autoestima vai pro chão, acaba tudo. Mulher nenhuma merece ter esse sentimento".

No entanto, a ex-esposa de Zezé, continua: "Quando você tem um casamento de longos anos, uma família formada, você pensa que tem um lar perfeito, você olha e fala: Eu venci, hoje eu tenho tudo que eu quero, sou a pessoa mais feliz."

Além disso, Zilu desabafa: "Então o mundo desmorona naquele momento, você quer fugir de tudo, quer desaparecer". "Se não sou eu, se é ele quem me traiu, ele não me merece, não posso ter essa pessoa comigo".

Por fim, a empresária completou: "Porque eu me dediquei, eu fui tudo pra ele e ele não pensou na hora que me traiu. Então foi isso que eu pensei, me fortaleceu". "Busquei ajuda, principalmente com amigas, que me deram muita força", comentou.