Ex-amante de Neymar fatura R$ 600 mil com conteúdo adulto

Fernanda Campos, ex-affair de Neymar Jr, revelou durante um bate-papo com um influenciador, o valor que arrecada por mês com a venda de conteúdo para uma plataforma adulta. O valor chocou internautas.



A modelo estava dentro do seu veículo, uma BMW, quando foi abordada por Giovani. O influenciador faz vídeos para as redes sociais abordando pessoas nas ruas e perguntando qual profissão e salário elas possuem para manter o estilo de vida de alto padrão.



Contudo, Giovani fez a famosa pergunta sobre a profissão para Fernanda, que respondeu um pouco sem jeito: “Eu trabalho naquele site lá, azulzinho. Site branco de conteúdo adulto”, disse ela, se referindo a plataforma Only Fans.



Além disso, Fernanda Campos disse que iria ser advogada, mas acabou mudando de ramo. Ela viveu um affair com Neymar Jr. Na época, surgiram boatos de que os dois não teriam chegado nos finalmente, mas ela garantiu que sim!



Nas redes sociais, internautas comentaram: "Não julgo não. Um trabalhador CLT da vida aí, vai trabalhar a vida toda, e não vai levantar essa nota". "Admiro pela coragem, porque eu não tenho!" "A questão não é dinheiro, é sobre valores".

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br