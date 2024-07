Jon Vlogs se revolta com alta do dólar e detona governo Lula

Cadê a mídia? O milionário Jon Vlogs recorreu às redes sociais para mostrar a sua revolta contra a alta do dólar e a desvalorização da moeda no país. O blogueiro ainda detonou o governo Lula, e aproveitou para cobrar a rede Globo mais transparência com o real quadro econômico do Brasil.

O influenciador carioca de 24 anos ficou em evidência mais uma vez após algumas falas polêmicas em seu perfil do Instagram. "O dólar está batendo R$ 6, cadê a mídia, cadê a Globo? Ninguém está comentando isso! Por causa do nosso presidente maravilhoso", disparou o jovem.

"A valorização da nossa moeda está chegando no fundo do poço. O atual governo prejudicou a nossa moeda com falas próprias e a mídia não está falando nada sobre isso", indagou o milionário se referindo às últimas falas do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva.

Vale lembrar que, as declarações do Lula (PT) - principalmente as críticas ao Banco Central - não agradaram ao mercado. O presidente deu uma entrevista à rádio CBN em que classificou a conduta da instituição do banco Central como "a única coisa desajustada" do Brasil.

Para quem não conhece, Jon ganhou fama após compartilhar sua rotina em uma escola americana, aos 15 anos. Hoje, ele tem mais de 10 milhões de seguidores. Ele também publica conteúdos mostrando produtos de luxo, de relógios Rolex a Ferrari.

???? Jonvlogs criticou a mídia brasileira por estar abafando o aumento do Dólar/Euro!



???? Aumento, últimos 30 dias:

Dólar: 5,25 > 5,66

Euro: 5,65 > 6,07



"É pelo bem do próximo, pelo bem do país, não pode chegar num ponto em que vai ser 7 reais por 1 dólar"pic.twitter.com/6yuLtFvpLm — BDJ INSIDER (@BDJ_Insider) July 2, 2024