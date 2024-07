Camila Moura e Buda estarão em A Fazenda, mas entrarão separados

Lucas Buda e Camila Moura terminaram o relacionamento de forma bastante conturbada, após o ex-BBB flertar com outra mulher dentro do reality show. Mas agora parece que o jogo virou e os dois podem se enfrentar na disputa pelo prêmio de um novo programa.

Isso porque eles são cotados para integrarem o time de participantes da próxima temporada do reality "A Fazenda". Entretanto, segundo o jornalista Leo Dias, o ex-casal entrará separado na disputa porque Camila já tem vaga garantida, mas o ex-BBB vai precisar lutar por seu lugar, com a ajuda do público.

Vale lembrar que a ex-esposa de Lucas Buda já declarou que queria ter revidado nele a "traição", após o fim do matrimônio. Será que eles vão se dar bem no jogo? Isso é o que internautas têm especulado nas redes sociais.

Contudo, nas redes sociais, internautas escreveram: "Alguém bota um cara gato pra ficar com ela lá e a poderosa poder dar o troco?" "Isso é porque ela queria uma vida discreta, sem holofotes". "Gente, vamos torcer para que ele entre, queremos fogo no parquinho".

No entanto, o reality "A Fazenda 16", deve estrear apenas na primeira quinzena de setembro, com Adriane Galisteu no comando. Além disso, o programa deve contar também com a presença de Gilson Oliveira, personal trainer que viveu um affair com Gracyanne Barbosa.