Oruam tem visto negado de novo e fica fora do BET Awards

No último domingo (30), aconteceu a 24ª edição do prêmio BET Awards, no Peacock Theather, em Los Angeles. A premiação foi criada em 2001 pela Black Entertainment Television (BET), visando homenagear e premiar artistas afro-americanos da música, atuação e outros segmentos do entretenimento. Pois bem! A coluna descobriu que, entre os quatro brasileiros indicados, Oruam foi o único que não compareceu ao evento.

Segundo apuramos, o artista não foi ao BET Awards por questão de forças maiores. É que a coluna descobriu que a equipe dele até tentou, mas novamente não conseguiu a aprovação do visto americano dele. Vale ressaltar que Oruam é filho do chefe da maior facção criminosa do Rio de Janeiro, o Marcinho VP, que está preso há 37 anos e atualmente cumpre pena no penitenciária de segurança máxima de Campo Grande (MS).

Oruam e a brasileira Duquesa foram indicados na categoria “Artista Revelação”, mas quem levou a melhor foi a cantora Makhadzi, da África do Sul. Já os brasileiros BK e Karol Conká foram indicados como melhor artista internacional, mas perderam para a cantora Tyla, da África do Sul.

Entre as celebridades internacionais que marcaram presença no evento estava o cantor Usher, que foi o grande homenageado da noite. Ele recebeu o prêmio Lifetime Achievement durante o BET Awards de 2024. Usher ainda venceu a categoria de “Melhor Artista Masculino de R&B/Pop” pela quinta vez e se tornou o homem mais jovem a receber o prêmio de Lifetime Achievement aos 49 anos.

Apenas a cantora Whitney Houston havia recebido a homenagem com menos idade. Ela foi a homenageada da primeira edição do prêmio, quando tinha 37 anos.