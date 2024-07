Arthur Aguiar x Maíra Cardi: ator surpreende com nova postura

Pipoca na mão que a treta só aumenta! A coach Maíra Cardi e o ator Arthur Aguiar estão causando um reboliço na web. Lavar a roupa suja em público nunca foi tão esclarecedor para os internautas, que por sua vez, já tem um lado nesse imbróglio familiar.

Nas redes sociais, o povo escolheu apoiar o ex-BBB Arthur Aguiar. Após repreender o comportamento da filha e insinuar que a pequena aprendeu a ser elitista com a mãe (Maíra Cardi), a empresária soltou o verbo e acabou se contradizendo com algumas declarações no Instagram.

Durante um desabafo, Maíra Cardi revelou que gastou mais com o marketing do artista do que ele ganhou com o prêmio. Além disso, ela afirmou que sempre sustentou o músico e investiu na carreira do ator. "Entrou no BBB quebrado e eu gastei mais com o seu BBB do que você ganhou lá", disparou ela.

"Fora suas músicas caras e ruins que também me custaram uma boa grana para divulgar, colocar nas playlist e tudo mais! Sem contar a sua marca de roupa, que quando você saiu estava prontinha e outras coisas que posso listar aqui. E eu que ligo para dinheiro?"

Arthur Aguiar metralha Maíra

A publicação da evangélica, esposa do também coach Thiago Lolkus, conhecido como "O Primo Rico", não caiu bem para o público que criticou mais uma vez as falas da famosa. Além disso, o próprio Arthur se pronunciou ressaltando a postura que a filha tem quando está na sua presença.

"A minha filha volta bem diferente quando vem na minha casa. Ela volta mais calma, mais educada, ela fala coisas que não falava. Aqui na minha casa eu não falo sobre dinheiro, ostentação, diferente de você! Ela não sabe diferenciar o que é mais caro ou não. Quem me segue sabe muito bem disso".

Falas polêmicas da criança

Para quem não acompanhou, na última segunda-feira (1º), a mini Maíra de apenas 5 anos, teria criticado o celular de um cozinheiro, amigo íntimo do ex-casal. A menina disse que o celular seria um aparelho de pobre. Na sequência, a pequena mostrou um Iphone Pro Max e afirmou que o seu era melhor e mais bonito.

Arthur Aguiar ñ gostou nem um pouco de Maíra Cardi ter colocado a culpa da fala de Sophia nele e disse que só poderia ser uma piada da ex. O ator e ex-bbb voltou aos stories pra rebater Maíra e sobrou shade até para o atual marido da desquerida. Xiiiiii... essa treta vai longe! https://t.co/iKtW8r9Lzx pic.twitter.com/JlO4YwhqAK — Dan Pimpão ?????‍???? (@DanPimpao) July 1, 2024