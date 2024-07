Ex-Casamento às Cegas morre na prisão aos 33 anos

O ex-participante do reality show Casamento às Cegas, da Nova Zelândia, Andrew Jury, morreu aos 33 anos, na prisão. A triste notícia foi dada pelo pai do rapaz, Ron Jury, durante uma entrevista ao jornal internacional "New Zealand Hearald", na última segunda-feira (1º).

Entretanto, a causa da morte não foi revelada pelos familiares. Mas segundo o jornal, o pai de Andrew temia pela saúde mental do filho, que se mostrou abalada desde que ele passou a enfrentar acusações de agressão, posse de arma e danos.

Em entrevista ao jornal neozelandês, o pai lamentou não perceber alguns sinais deixados pelo filho. "Deveria ser um sinal de alerta quando Andy deixou de comunicar com amigos e familiares". Além disso, Ron pontuou que o filho estivesse sofrendo na prisão, já que o local era um gatilho para ele.

De acordo com o jornal, a família está profundamente triste, e perplexa com a perda. Ron Jury ainda detalhou que o rapaz estava há poucas horas de ser julgado em uma audiência no tribunal, e que uma equipe de emergência teria sido acionada para resgatá-lo, no entando, sem sucesso.

Quem foi Andrew Jury

Andrew participou da versão da Nova Zelândia do programa "Casamento às Cegas", exibido na Netflix, em 2017. O jovem noivou com Vicky Gleeson-Stokes, mas eles se separaram após o fim da edição. No programa, que possui uma versão brasileira, os participantes se conhecem, baseados em gostos parecidos, e podem se casar.

Nas redes sociais, alguns ex-participantes que fizeram parte da mesma temporada do rapaz, deixaram mensagens de conforto:

"É com os corações mais pesados que nos unimos para anunciar o falecimento de Andrew. Tivemos o prazer de filmar e participar em um espetácuo que nos deixa ligados para o resto da vida. Apesar dos conflitos, Andrew sempre foi amigável e animado ao longo de nossa experiência", escreveram os ex-participantes Brett e Angel Renall e Benjamin Blackwell.