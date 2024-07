DETRAN abre investigação após filho de Gusttavo Lima dirigir carro

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) publicou uma nota de repúdio referente ao vídeo em que o filho mais velho de 7 anos do sertanejo Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita aparece dirigindo um carro, com o irmão mais novo ao lado.

Em nota, o presidente do órgão, delegado Waldir, afirmou que encaminhou à Polícia Civil um pedido para apurar a conduta dos pais. “(Waldir) repudia quaisquer ações realizadas por figuras públicas que podem incentivar conduta similar por parte da população, podendo gerar grave risco de acidentes nas vias públicas e particulares”, afirmou.

O vídeo foi gravado em uma propriedade privada do casal e publicado por Andressa em seu perfil do Instagram. Por essa razão, os órgãos de trânsito não têm poder de atuação e fiscalização. Nas imagens, a criança aparece ao volante com o irmão ao lado, ambos sem o cinto de segurança.

Vale lembrar que, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não permite que indivíduos com menos de 18 anos e que não tenham habilitação dirijam. Além disso, estabelece que apenas crianças maiores de 10 anos podem andar no banco da frente.

Nota de repúdio Detran-GO

O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, Delegado Waldir, manifesta repúdio às imagens divulgadas nas redes sociais em que os filhos do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita aparecem conduzindo veículo automotor no interior de uma propriedade particular, onde os órgãos de trânsito não têm poder de atuação e fiscalização.

Contudo, o Delegado Waldir repudia quaisquer ações realizadas por figuras públicas que podem incentivar conduta similar por parte da população, podendo gerar grave risco de acidentes nas vias públicas e particulares. Ele afirmou que encaminhou à Polícia Civil pedido para apurar a conduta dos pais.

????VEJA: Detran-GO pede que polícia investigue imagens que mostram filho de 7 anos de Andressa Suita e Gusttavo Lima dirigindo carro com irmão ao lado.



O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) publicou uma nota de repúdio ao vídeo.pic.twitter.com/jPk9EE92FI — CHOQUEI (@choquei) July 2, 2024

Saiba Mais Mariana Morais Ex-Casamento às Cegas morre na prisão aos 33 anos

Ex-Casamento às Cegas morre na prisão aos 33 anos Mariana Morais Galvão Bueno abre o jogo sobre relação com Neymar e faz revelação

Galvão Bueno abre o jogo sobre relação com Neymar e faz revelação Mariana Morais Jon Vlogs se revolta com alta do dólar e detona governo Lula

Jon Vlogs se revolta com alta do dólar e detona governo Lula Mariana Morais Oruam tem visto negado de novo e fica fora do BET Awards

Oruam tem visto negado de novo e fica fora do BET Awards Mariana Morais Arthur Aguiar x Maíra Cardi: ator surpreende com nova postura