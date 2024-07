Gisele Bündchen é clicada com barriga de grávida; Veja

Novo herdeiro a caminho? A modelo Gisele Bündchen, de 43 anos, foi clicada com uma barriga saliente, no último final de semana, na Costa Rica. A famosa curtia um momento de lazer em uma praia ao lado dos filhos e do namorado, o professor de artes marciais, Joaquim Valente.

Entretanto, nas redes sociais, as especulações discorrem para uma possível irregularidade intestinal, mas um detalhe que chamou bastante a atenção foi o umbigo da beldade. A cicatriz umbilical aparenta estar estufada, como de uma gestante.

Na foto, Gisele, que mantém uma dieta focada em frutas frescas como morangos, mirtilos e kiwi, ovos, abacate, pão sem glúten, chá de ervas, sopa, açaí e manteiga de coco, aparece usando um biquíni e um short jeans destacando a silhueta mais acentuada.

Nas redes sociais, fãs suspeitam de uma possível gravidez da brasileira: “Parece uma gravidinha linda”; “Ela tá grávida?”; “A barriga não é de gorda, está nitidamente redondinha, bem gestante 3/4 meses”; comentaram alguns internautas. Será que a família vai aumentar mesmo?

Vale lembrar que, recentemente, Gisele e Joaquim foram vítimas de rumores de uma suposta crise no relacionamento. Entretanto, os boatos foram abafados após inúmeras demonstrações públicas da união do casal. Ela já é mãe de Vivian e Benjamin, ambos do casamento com Tom Brady.