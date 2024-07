Polícia dá parecer sobre investigação envolvendo filho de Gusttavo Lima

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) informou, na última quarta-feira (3), que não houve violação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) no vídeo em que o filho de 7 anos do cantor Gusttavo Lima aparece dirigindo um carro. Nas imagens, a criança conduz um veículo luxuoso, sem cinto de segurança, ao lado do irmão mais novo.

O vídeo foi publicado pela mãe das crianças, a modelo Andressa Suíta, no último domingo (30). A polêmica chegou até o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) que publicou uma nota de repúdio e solicitou um pedido para apurar a conduta dos pais.



Nas redes sociais, os internautas questionaram o posicionamento da Polícia Civil e criticaram a decisão de não punir os famosos. "Filho de pobre: carro apreendido, pai/dono do carro preso, criança no conselho tutelar, suspensão da CNH do responsável", frisou um seguidor. "A polícia viu o dinheiro deles", comentou outro usuário.

Vale lembrar que, apesar das irregularidades, o vídeo foi gravado dentro de uma propriedade privada do casal. Durante a análise das imagens a polícia esclareceu que estando em locais não abertos à circulação, não há violação na lei de trânsito.

Em nota a Polícia Civil justificou que: “Após análise das imagens e circunstâncias do local em que mostram duas crianças supostamente dirigindo um veículo em uma propriedade privada, não aberta à circulação, concluiu que não houve violação ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ao Código Penal”.

????VEJA: Detran-GO pede que polícia investigue imagens que mostram filho de 7 anos de Andressa Suita e Gusttavo Lima dirigindo carro com irmão ao lado.



O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) publicou uma nota de repúdio ao vídeo.pic.twitter.com/jPk9EE92FI — CHOQUEI (@choquei) July 2, 2024