Diagnosticado com demência, Bruce Willis já não consegue mais falar

Na saúde ou na doença! A esposa do ator Bruce Willis, diagnosticado com demência, publicou um vídeo em seu perfil do Instagram, na última segunda-feira (1º), e comentou sobre as condições do ator. Na legenda, Emma Eming, de 49 anos, gerou dúvidas se Bruce perdeu ou não a capacidade de falar.

Na publicação, Emma fez menção a dois amigos que buscam conscientizar os cidadãos norte americanos sobre a rara doença que o ator sofre. Na descrição, Emma se despediu dizendo: "Eu imagino o que Bruce teria dito: 'Espero que lembrem de se manter hidratados'.

O vídeo recebeu milhares de mensagens de carinho para o artista, que está sob os cuidados de seus familiares, e também questionamentos a respeito de sua fala. "Ele está bem?", questionou um seguidor. "A doença pode deixar sequelas inimagináveis", comentou outro fã.

Vale lembrar que, no final do ano passado, o roteirista e amigo de Willis, Glenn Gordon Caron, revelou durante uma entrevista que o ator enfrenta certas dificuldades na fala, mas não confirmou que ele a perdeu completamente.

"A minha sensação é que entre um e três minutos ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal. Costumava ser um leitor voraz, uma característica que ele não queria que as pessoas soubessem sobre ele, e agora não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas já não estão disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, sabe que é o Bruce e está grato por ele estar lá; mas a alegria de viver se foi", disse ele.