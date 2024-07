Ana Hickmann surpreende ao revelar que não tem segundo grau completo

Ana Hickmann fez uma revelação polêmica através das redes sociais e gerou burburinhos na internet. A apresentadora declarou, em um vídeo ao lado do noivo, Edu Guedes, que não concluiu o segundo grau completo.

No entanto, a modelo deu detalhes sobre a situação. "Eu não terminei o segundo grau, eu não tenho o segundo grau completo. Ah, cara! É uma coisa que para mim, é um pouco frustrante. Eu pretendo... eu sempre pensei a respeito, mas ao mesmo tempo que era uma coisa que me frustrava, que me incomoda, eu também tenho uma coisa que as outras meninas da minha geração, da minha turma de escola não têm, que eu consegui conquistar, que é a escola da vida".

Contudo, Ana ainda continua: "Onde eu pude aprender primeiro diferentes línguas. Eu sempre aproveitei muito bem todos os lugares para onde eu fui para aprender línguas. Falo inglês fluente, falo italiano, sobrevivo no francês".

Além disso, a noiva de Edu Guedes disse: "Portugal mais ou menos. Eu sobrevivo, não passo vergonha. Leio e escrevo italiano, inglês, tudo isso. Aprendi no dia a dia vivendo. Com relação à cultura, particularmente eu amo a arte. Também aprendi coisas que na escola provavelmente, onde eu estudei, eu não aprenderia".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Certificado não é comprovante de inteligência". "Eu sinceramente acho que um diploma não mudaria em nada a vida dela". "Fala melhor que pessoas do meu convívio que são graduadas".