Neymar se declara à Biancardi após beijão em público

Neymar viralizou nas redes sociais após ser flagrado fazendo uma espécie de 'serenata' para Bruna Biancardi, mãe de sua filha Mavie. Os dois foram vistos recentemente, se beijando em um show e confirmaram os burburinhos de que estão reatando o romance.

No entanto, no vídeo que circula nas redes sociais, o atleta segura um pandeiro na mão, em frente a amada e declara a letra da música "Ajustes", de Xandy Lamonde. "Não vou terminar, nosso amor que lute. A gente só tá precisando de um ajuste".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Neymar consegue ser romântico com qualquer uma". "O ajuste: deixa eu pegar quem eu quiser e não fica com ciúmes". "Gente, as pessoas podem se arrepender e mudar de comportamento verdadeiramente! Deixem os dois serem felizes".

Vale lembrar que Neymar Jr e Bruna Biancardi viveram um relacionamento durante um ano e meio. Os dois chegaram a noivar, mas o romance chegou ao fim após vir à tona a traição por parte do jogador, enquanto a influenciadora ainda estava grávida.

Além disso, vale ressaltar que na última semana, a suposta filha de Neymar, que ainda fará exame de DNA para comprovar paternidade, nasceu no hospital São Luiz Star Maternidade, em São Paulo. Helena seria fruto de um affair do jogador com a influenciadora Kimberlly.

Neymar canta para Bruna Biancardi: “Não vou terminar, nosso amor que lute. A gente só tá precisando de um ajuste.” pic.twitter.com/ZndYDwB7XM — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 8, 2024