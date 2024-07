Morre filho de Zé Vaqueiro, aos 11 meses

Que tristeza! Morreu o filho do cantor Zé Vaqueiro, na madrugada desta terça-feira (9). Arthur, de 11 meses, era o terceiro filho do artista. O pequeno nasceu com malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo, também chamada de síndrome de Patau.

Nas redes sociais, o cantor e a esposa, Ingra Soares, publicaram um triste comunicado se despedindo de Arthur. Eles disseram: “Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar”.

O casal ainda fez questão de agradecer a todas as orações que foram feitas por seu filho. “Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson”, escreveram eles.

Para quem não acompanhou a luta diária do artista, o pequeno Arthur ficou internado na UTI de um hospital em Fortaleza (CE) desde o nascimento. No dia 23 de julho, até 16 de maio, o bebê foi para a casa pela primeira vez. No dia seguinte, Ingra contou que ele voltou para o hospital após uma parada cardíaca.

Arthur nasceu com a Síndrome de Patau. E, infelizmente, essa doença além de muito rara, causa uma série de complicações. Vale ressaltar que apenas 10% dos bebês com esta condição conseguem chegar ao primeiro ano de vida.

Zé Vaqueiro compartilha como seu filho Arthur, que luta contra uma síndrome rara desde o nascimento, transformou completamente sua vida. A batalha de Arthur inspirou Zé a se esforçar ainda mais para ser uma pessoa melhor e entender os propósitos de Deus. ?????? pic.twitter.com/1IG07w4aBY — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) July 3, 2024