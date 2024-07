Exposição Casa Warner pega fogo em shopping do Rio

Que tragédia! Um incêndio destruiu a Exposição Casa Warner, no shopping Nova America, na Zona Norte do Rio. O incidente aconteceu, na madrugada desta terça-feira (9). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não há feridos no local.

Além disso, não há informações sobre o que poderia ter causado o incêndio. A Casa Warner estava localizada no estacionamento do shopping. No local, funcionava uma exposição interativa que reunia universos da Warner Bros. A empresa de mídia americana estreou no Rio há menos de um mês.

Segundo a direção do shopping Nova América, parte do local, que não foi danificado pelo incêndio, permanecerá em funcionamento. O local tinha figurinos, objetos cênicos e personagens de vários filmes e contava com 1,5 mil metros quadrados.