Armando Babaioff sobre influencers em novelas: "não pertencem"

Armando Babaioff, de 43 anos, desabafou durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil. Durante um bate-papo com Cissa Guimarães, o ator se mostrou incomodado com a presença de influenciadores não capacitados, ocupando espaço na dramaturgia.

No entanto, o ator declarou: "A gente vê uma quantidade de pessoas que não pertencem a essa praia. E eu entendo que dentro desse lugar sempre existiu a figura linda e bonita que ocupa lá, que é a pessoa que não é dali, mas que ocupa um lugar da beleza da televisão, que ocupa um lugar que entra nesse capitalismo".

Além disso, Armando acrescentou: "Mas bicho, quem paga a conta todo mês é a gente. É a gente, com certeza. Quem está sempre fazendo as coisas, correndo atrás da apresentação, levantando o cenário e carregando coisas, somos nós".

Contudo, ainda no desabafo, o artista disse: "Para nessa hora, nessa altura do campeonato, estar substituindo uma penca de gente talentosa para colocar uma pessoa que é conhecida na internet e que não é a praia dela. E sabe o que me deixa com mais raiva no meio disso tudo? É que não faz absolutamente nada pela profissão que eu acredito e que eu vivo".

Por fim, Armando Babaioff afirmou: "Eu, neste momento, me sinto responsável por dar continuidade a esse cajado que é passado para gente todos os dias pelos nossos colegas. Que olham para a gente e falam: 'continua meu filho'".