Sophie Charlotte fala de romance com Xamã pela primeira vez

O amor está no ar! Assumidíssimos, Sophie Charlotte falou pela primeira vez sobre o romance com o cantor Xamã, na última segunda-feira (8). A atriz, que contracenou cenas quentes com o rapper na novela 'Renascer', contou detalhes sobre o envolvimento amoroso.

Durante uma entrevista que concedeu ao repórter, Rodrigo Assis, do 'Fofocalizando', Sophie não conseguiu esconder o sorrido de orelha à orelha. A artista disse estar curtindo o momento. "Estou muito feliz. Estou em um momento muito maneiro na minha vida! Estou curtindo", respondeu ela.

Na sequência, Xamã foi interrogado pelo jornalista, que preferiu não revelar muitos detalhes sobre a novidade. "É namoro, está conhecendo, é uma amizade colorida?", questionou Rodrigo. "Depois a gente troca essa ideia", respondeu o artista.

Vale lembrar que, o casal foi visto aos beijos em um evento, na última sexta-feira (5), em um festival de inverno, no Rio de Janeiro. Mas os rumores já estavam no ar antes mesmo de eles aparecerem juntos publicamente.

A novela está causando não só no mundo fictício, mas na vida amorosa dos atores. Além de Sophie, Xamã chegou a se envolver com Mell Muzzillo. O namoro foi passageiro, e parece que ambos possuem um bom convívio nos bastidores da rede 'Plim Plim'.

???? Alerta de novo casal na área! A atriz Sophie Charlotte e o cantor Xamã foram vistos aos beijos na madrugada deste sábado (06) durante um festival no Rio de Janeiro.



Os pombinhos, que fazem par romântico na novela Renascer, da Rede Globo, curtiram muito e trocaram carícias ao… pic.twitter.com/HHBtOQC9c9 — Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) July 6, 2024