Mara Maravilha sobre Lívia Andrade: ‘não cuspo no prato que comi’

Nunca se sabe o dia de amanhã, né Mara? Após sair em defesa de Patrícia Abravanel na treta com Lívia Andrade, Mara Maravilha voltou a jogar shade para a comentarista do 'Domingão'. A coluna foi surpreendida na manhã desta terça-feira (9), com um comentário da própria Mara Maravilha, respondendo a publicação sobre o imbróglio envolvendo o trio.

Na postagem, a artista disse: "Não cuspo no prato que comi, isso é gratidão", comentou ela insinuando que Lívia Andrarde estaria sendo ingrata com a emissora SBT. Vale lembra que, a global fez parte do grupo Silvio Santos e chegou a trabalhar ao lado de Mara no programa 'Fofocalizando'.

A troca de farpas começou após Lívia Andrade comentar sobre a chegada de Eliana na rede Globo. No aplicativo X, antigo Twitter, a famosa disse: "Todo sucesso e felicidade para ela que nasceu guerreira e não herdeira", disparou a empresária.

Na sequência, Patrícia Abravanel não deixou barato e devolveu a alfinetada: "Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência", disparou ela destacando a palavra "herdar".

Após tomar as dores de Patrícia, Mara comentou o post com uma indireta para a apresentadora da rede Globo. "Bem que aquela coitadinha, quando estava aí [no SBT], pensava que o A dela era de Abravanel. Só que não, né? (risos) As máscaras caem. Parabéns, Pati. Você, desde criança, já sabia o que queria", disse ela.