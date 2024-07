Emily Garcia abre o jogo após gravidez exposta por Maya Massafera

Maya Massafera deixou os internautas irem a loucura após fazer um comentário suspeito em uma foto de Emily Garcia e Victor Igoh. A influenciadora parabenizou o casal por um suposto bebê que os dois estariam esperando.



Na publicação com a foto do casal, Maya escreveu: Tô tão feliz que Emily Garcia e Victor Igoh estão grávidos. Que essa criança só traga mais alegria ao casal”. O comentário foi o suficiente para gerar burburinhos na internet.



Contudo, segundo o jornalista Léo Dias, que conversou com a Emily, a influenciadora ficou assustada com o comentário de Massafera, visto que não está grávida.



Além disso, Emily Garcia inclusive rebateu o comentário de Maya, na rede social. A influenciadora respondeu: “É bosta, mulher. Que loucura, Maya! Eu só estou inchada da viagem mesmo, de tanto hambúrguer”.



No entanto, acontece que um amigo das duas, teria brincado com Massafera ao dizer que Emily estaria grávida, e ela acreditou. Por fim, a namorada de Victor disse ao jornalista: “Não é não [uma gravidez]. Eu também estou sem entender isso daí. Até mandei uma mensagem pra Maya. Não entendi nada”.

