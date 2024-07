Filha de Silvio Santos rompe silêncio sobre saída de Eliana do SBT

Cíntia Abravanel, filha de Silvio Santos, abriu o jogo sobre a saída de Eliana do SBT, durante uma entrevista. A herdeira opinou sobre o que achava da loira ter deixado a emissora e também das alfinetadas entre a apresentadora e sua irmã, Patrícia Abravanel.

Contudo, em entrevista ao site F5, Cíntia declarou: “Acho que é vida que segue. Ela talvez tenha cumprido a missão dela e está traçando novos caminhos. O SBT também não está procurando novos caminhos? As minhas irmãs estão assumindo cargos".

Além disso, a herdeira de Silvio acrescentou: "Acho que faz parte e não vejo nenhum problema. O Tiago não estava na Globo? Por que a Eliana não poderia ir? Tudo certo”. Logo depois, sobre a confusão e troca de alfinetadas envolvendo Patrícia e Eliana, Cíntia afirmou: “Eu não tomo partido".

Entretanto, ela ainda pontuou: "Para falar a verdade, não sei direito o que aconteceu. Não vi, nem procuro saber. Se soubesse o que tinha acontecido, ia falar para as duas e aí não iria ficar legal. Nessa altura da minha vida, procuro ficar quieta. Faço parte do conselho das acionistas e é lá que tenho que tratar e dar minhas opiniões. E eu dou”.



Por fim, sobre a possibilidade de seguir os passos de Silvio, Cíntia afirmou: “Deus me livre e guarde. Nunca quis trabalhar na televisão. Eu tenho um gênio muito forte e não conseguiria fazer do meu jeito. Foi muito bom ter ficado no teatro, fazer um trabalho incrível com o Centro Cultural. Me sinto realizada. Acho importante a gente saber qual é o nosso lugar. Tive o meu lugar, que era o teatro, e agora, nas artes plásticas”.