Larissa Manoela se irrita com pergunta sobre gravidez

Larissa Manoela decidiu falar sobre o planejamento para ser mãe, ao lado de seu marido, o André Luiz Frambach. Isso porque a atriz abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e recebeu uma enxurrada de perguntas sobre o assunto.

No entanto, ao ser questionada a respeito de uma possível gravidez, a atriz revelou: "Como houve um grande volume de questionamentos sobre maternidade, decidi esclarecer: sim, almejamos ter filhos, contudo, esse é um plano para um futuro mais distante".

Contudo, Larissa Manoela ressaltou que ela e o ator estão com outro foco, pelo menos por enquanto. Ainda enquanto respondia as perguntas na rede social, ela afirmou: "No momento, eu e André estamos concentrados em diversas prioridades".

Por fim, a artista continuou conversando com os internautas e reforçou: "Nosso sonho é ter um casal de filhos, mas o mais importante é que venham com saúde. Independente disso, será uma grande felicidade para nós".

Nas redes sociais, os fãs comentaram: "Eu fico impressionada como o povo se preocupa com a vida pessoal dos outros a esse ponto. Deixem eles escolherem a hora de serem pais! Isso é coisa séria". "Certíssimos, planejamento familiar é super importante".