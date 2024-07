Funcionária se pronuncia após invadir programa da GloboNews ao vivo

Descobrimos a identidade dela! A auxiliar de serviços gerais, que causou nos bastidores da rede Globo, é conhecida como Rosana Silva. Para quem não acompanhou, Rosana "invadiu" o estúdio durante uma transmissão ao vivo do programa "Em Pauta" da GloboNews.

Após ter dado o que falar na web, a colaboradora se pronunciou e bateu um papo super descontraído com o apresentador Marcelo Cosme. A funcionária da limpeza disse que temia uma possível demissão, mas caiu na gargalhada ao lembrar da situação ao lado do jornalista.

Em conversa com Rosana, Marcos explicou que fim teve o incidente: "Oi gente, vocês viram que ontem eu estava no ar? Quando de repente, a Rosana entrou e ela se assustou, e saiu correndo. Estou aqui só para dizer que a Rosana continua trabalhando", disse ele.

Rosana respondeu que ficou assustada. "Na hora eu fiquei com medo do que poderia ter acontecido comigo", contou ela, que foi confortada pelo colega de trabalho. Marcos ainda aproveitou a situação para divulgar o perfil do Instagram da colaboradora.

Na web, os internautas comentaram sobre o incidente. "Estava simplesmente exercendo suas atividades.... É uma guerreira", disse um usuário! "Que demonstração de humildade", enalteceu outro. "Que gracinha. Que dure muito tempo em seu emprego", desejou outro seguidor.