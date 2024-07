Denise Rocha revela como fez as pazes com Bárbara Evans

Bárbara Evans revelou, enquanto respondia uma caixinha de perguntas no Instagram, que perdoou Denise Rocha. As duas tiveram grandes desavenças durante participação no reality "A Fazenda 6", em 2013. No programa, as famosas chegaram a trocar 'chuva de cuspe', xingamentos e até mesmo ofensas. Contudo, pelo o que parece, a guerra finalmente chegou ao fim.





No entanto, após Evans revelar que o clima hostil entre as duas foi resolvido, muitos internautas questionaram a artista querendo saber quando, onde e como chegaram a um acordo. Por esta razão, essa coluna procurou Denise Rocha, que falou com exclusividade sobre o assunto e deu detalhes de como foram feitas as pazes.





Em conversa com esta colunista, Denise afirmou: "Ela me chamou pra conversar em uma festa do Léo Dias, já tem um tempo isso. A mãe dela também estava do lado, com a namorada. Conversamos e ficou tudo certo". É, meus caros leitores. Parece que a paz reinou novamente entre a ex-peoa e Bárbara Evans.





Vale ressaltar que a filha de Monique Evans garantiu que não guarda mágoas. "Meu coração não tem lugar para coisas ruins. Graças a Deus, tenho muitas coisas maravilhosas em minha vida. Aqui não tem espaço para guardar situações constrangedoras. Então, claro que sim".





Nas redes sociais internautas escreveram: "Povo guarda mágoa por tanto tempo e depois nem lembra o que motivou a discussão". "Tá mais que certa. Guardar rancor só faz mal para nós mesmos". "Finalmente se entenderam. Mas não dá para negar que era um barraco bom de assistir".