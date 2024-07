Atriz trans desabafa ao saber que pode ter engravidado mulher; Entenda

Emily Narizinho, atriz transexual criadora de conteúdo adulto, surpreendeu internautas ao revelar que engravidou uma colega, durante um trabalho. Assustada, a modelo desabafou com os fãs e explicou que tudo aconteceu durante a gravação de um vídeo para maiores de 18 anos.

Contudo, a atriz transexual publicou um print da mensagem que recebeu da mulher sis com quem ela gravou o conteúdo. No texto, a atriz que contracenou com Emily, escreve: "Emily, queria depois falar contigo. Depois que gravamos aquele vídeo, faz dois meses que minha menstruação não desce e estou com alguns sintomas. Não tive relações com ninguém sem proteção, a não ser com você depois do baile. Antes de fazer qualquer coisa, queria te comunicar antes".

No entanto, Emily Narizinho desabafou com os fãs: "Então, gente: eu e essa menina da gravação, a gente foi a uma festa e já estava marcando de gravar e tal. Voltamos juntas pra casa, aí aproveitei que a gente estava arrumada para já gravar. A gente foi gravar, organizei as luzes, fui procurar camisinha e não tinha, só tinha lubrificante. Fomos tentar pedir, não tinha farmácia aberta de madrugada".

Em seguida, ela continuou: "Meus exames e os dela estavam ok, então fomos fazer sem [camisinha]. A gente gravou a cena e foi um pouco [de ejaculação] dentro. Eu estou acostumada a 'comer' só homens, não mulheres. Faz três meses que estou ficando só com mulheres... Eu, acostumada a ficar com homem, foi dentro [a ejaculação] e depois eu tirei. Aí ela falou: 'estou tomando remédios, está tudo normal, não se preocupa'".