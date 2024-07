Manu Bahtidão é alfinetada por cantora após apoiar Iza

Manu Bahtidão usou as redes sociais para prestar apoio a Iza, após a cantora revelar que foi traída por seu companheiro Yuri, enquanto estava grávida. Acontece que, após se manifestar em favor da artista, Manu foi alvo de alfinetada, por parte de Suanny Batidão. Calma que a gente explica.

Suanny é ex-integrante do Anjos do Melody, e escreveu uma indireta nas redes sociais, logo após Manu se pronunciar prestando solidariedade à Iza. Ela revelou que seu celular encheu de mensagens após "A bonita que acabou com meu antigo casamento prestar solidariedade a Iza”.

Vale lembrar que Suanny Batidão e Anderson Halliday eram casados quando tinham o grupo musical Anjos do Melody. No entanto, o casamento chegou ao fim e atualmente, Anderson é marido de ninguém mais, ninguém menos, do que Manu Bahtidão.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Tu entregou muito e nem precisou falar muito. "Manu não cansa de passar vergonha". "O sobrenome dela deveria ser Manu sem noção”. "Onde eu tava que soube disso hoje?" "A grande hipocrisia do ser humano. A cara dela nem treme".

Contudo, outros disseram: "Mulher, supera!" "Desnecessário isso depois de tanto tempo". "Não superou, né?!". "Gente, não sei quem está pior nessa história". "Dor de cotovelo a essa altura do campeonato?" "Inacreditável!!! Superaaa".